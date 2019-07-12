СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-12T09:29:39+03:00

Ко Дню российской почты наградили более 120 приморцев. Труд почтовых работников необходим миллионам людей - почтовой связью доставляют посылки, открытки и ценную корреспонденцию в любой населенный пункт нашей страны

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Во Владивостоке торжественное награждение состоялось 12 июля. Лучших сотрудников почтовой связи отметили ведомственными и корпоративными наградами, Почетными грамотами и благодарностями губернатора Приморского края.

- Постоянное совершенствование в интересах своих клиентов, модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, непосредственное участие в государственных программах цифровизации стали неотъемлемыми составляющими Почты России. В этом, безусловно, есть заслуга каждого нашего сотрудника, - отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России

Четкое выстраивание маршрутов доставки, применение собственных цифровых технологий, взаимодействие с мировыми лидерами электронной торговли позволяют Почте России демонтировать динамичный рост оказываемых услуг и оставаться важной составляющей жизни региона.

С праздничной сцены врио вице-губернатора Сергей Максимчук зачитал поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко работникам почтовой связи и сказал им теплые слова благодарности.

В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России

- Развитие современных почтовых технологий значительно повысили скорость и качество получения корреспонденции. Благодарю каждого приморского работника Почты России за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Уверен, вы и в дальнейшем будете обеспечивать надежную почтовую связь, радуя добрыми вестями. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! - отметил он.

За многолетнюю работу и высокий профессионализм Сергей Максимчук вручил Почетные грамоты губернатора Приморского края почтальону передвижного отделения Артемовского почтамта Лидии Базалий, главному специалисту планово-экономического отдела Татьяне Бурцевой и старшему инструктору отдела организации эксплуатации сети почтовой связи Евгении Скринник. Благодарностями губернатора Приморского края были отмечены еще 7 почтовиков.

В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России

Почтовой связью обеспечены все населенные пункты - в крае работают 526 отделений почтовой связи, из них 323 - в сельской местности. В 191 почтовом отделении доступны банковские продукты Почта Банка, что особенно важно для жителей сельской местности – они могут воспользоваться качественными финансовыми услугами, не выезжая из своего поселка. Ежедневно на почтовых маршрутах края работают 230 автомобилей, в этом году автопарк пополнится еще 5 автомашинами.

В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России

Активно развивается международное направление. Регулярными авиарейсами во Владивосток доставляются регистрируемые почтовые отправления из Гонконга. Морским сообщением поступают почтовые отправления из Китая, Кореи, а также транзитная почта из Японии для европейских стран.

Напомним, по Указу Президента РФ профессиональный праздник работников почтовой связи отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России

ИСТОЧНИК KP.RU