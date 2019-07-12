Мэрия Владивостока возместит ущерб владельцам автомобилей, пострадавших при обрушении подпорной стены

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-12T10:32:02+03:00

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Администрация Владивостока по решению суда возместит горожанам ущерб от обрушения подпорной стены на Ладыгина. Закон позволяет выплатить соответствующую компенсацию горожанам из бюджета Владивостока, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

После обрушения подпорной стены на Ладыгина людям, чьи автомобили оказались погребены под завалами, разъяснили, как можно получить консультации и компенсировать ущерб.

- В течение нескольких дней к нам обращались граждане, которых наши юристы ознакомили с порядком обращения в суд, разъяснили, какой пакет документов необходимо подготовить, - рассказал и.о. начальника правового управления администрации Владивостока Дмитрий Точилин.

Несмотря на это, обратиться в суд с исковым заявлением решились пока только два человека. В правовом управлении подтвердили, что администрация Владивостока, как и было обещано, полностью возместит ущерб за поврежденные машины - но лишь в строгом соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU