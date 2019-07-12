Мэрия Владивостока возместит ущерб владельцам автомобилей, пострадавших при обрушении подпорной стены
Администрация Владивостока по решению суда возместит горожанам ущерб от обрушения подпорной стены на Ладыгина. Закон позволяет выплатить соответствующую компенсацию горожанам из бюджета Владивостока, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
После обрушения подпорной стены на Ладыгина людям, чьи автомобили оказались погребены под завалами, разъяснили, как можно получить консультации и компенсировать ущерб.
- В течение нескольких дней к нам обращались граждане, которых наши юристы ознакомили с порядком обращения в суд, разъяснили, какой пакет документов необходимо подготовить, - рассказал и.о. начальника правового управления администрации Владивостока Дмитрий Точилин.
Несмотря на это, обратиться в суд с исковым заявлением решились пока только два человека. В правовом управлении подтвердили, что администрация Владивостока, как и было обещано, полностью возместит ущерб за поврежденные машины - но лишь в строгом соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU