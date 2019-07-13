«Вот так порыбачили»: спасатели сняли 13 человек с судна в районе Приморского океанариума

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-13T08:07:59+03:00

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Приморские спасатели эвакуировали 13 человек с получившего пробоину судна в районе мыса Каразина недалеко от Приморского океанариума, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Несколько человек вышли на катере в море порыбачить, но наткнулись на мель и получили пробоину. Судно накренилось на один борт и оставалось в неустойчивом положении довольно долго, пока люди ждали помощь. В сети появился видеоролик, записанный одним из пассажиров катера.

- Вот так уже полчаса висим на одном борту. Никого нету, так экстренные службы у нас работают. Спасаем своими силами, как можем. Вот так вот порыбачили, - говорит автор видеозаписи, пока на заднем фоне слышны испуганные крики других пассажиров, у которых даже нет спасжилетов.

Сигнал бедствия поступил дежурным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС утром в субботу, 13 июля, в 8:50. Спасатели дали оповещение находящимся в районе судам и через час, в 9:40 уже сами находились на месте.

Всех 13 человек доставили на берег в поселок Поспелово, 2 человека - мужчина и необычно радостная женщина - от эвакуации отказались. В результате происшествия пострадавших нет, а вот вернут ли людям деньги за несостоявшуюся рыбалку, непонятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/719980" frameborder="0"></iframe> Катер с пробоиной у берегов Владивостока.

С начала сезона приморским спасателям часто приходится реагировать на сигналы бедствия. В мае у мыса Басаргина – буквально в 100 метрах от берега - получил повреждения винто-рулевой группы и затонул катер. На борту было три человека, всех забрали на проходившее рядом судно. А в июне у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами на борту. Спасателям удалось спасти троих пострадавших - двоих на месте происшествия, третий сам доплыл до берега, четвертый не смог покинуть судно и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU