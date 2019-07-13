Лыжероллерную трассу построят в Приморье

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-13T07:58:21+03:00

Это будет первый на Дальнем Востоке подобны объект

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Новые условия для развития лыжного спорта планируют создать в Спасске-Дальнем, здесь хотят построить лыжероллерную трассу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию края.

Такая лыжероллерная трасса станет единственной на Дальнем Востоке и позволит проводить соревнования круглый год.

- В 2021 году здесь будет построена 5-километровая лыжероллерная трасса. Это позволит приморцам совершенствовать свое мастерство, чтобы отстаивать честь края и России на международной арене, – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на открытии соревнований по лыжероллерному спорту в селе Калиновка Спасского района в субботу, 13 июля.

Соревнования проходят на территории загородного оздоровительного детского лагеря «Родник Здоровья». В них принимает участие более 130 спортсменов из Приморья и Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU