2019-07-14T03:51:07+03:00
Общество

В выходной приморцам обещают теплую, но пасмурную погоду

Летняя жара придет в край на следующей неделе
Милана СОКОЛ
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В крае будет тепло,но пасмурноВ крае будет тепло,но пасмурноФото: Милана СОКОЛ
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14 июля на погоду в Приморском крае влияет поле пониженного атмосферного давления, поэтому на всей территории переменная облачность, возможны кратковременные дожди и туман. Воздух прогреется от +17 до +28°C. По прогнозам синоптиков, по-летнему жаркая погода в Приморье установится на следующей неделе, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

В воскресный выходной жителей Владивостока ожидает утренняя морось и туман, в городе облачно с прояснением. Ветер южный, юго-восточный слабый, во второй половине умеренный. Столбик термометра поднимется до +22°C.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске, также возможен небольшой кратковременный дождь. Вероятность выпадения осадков составляет 60%.При слабом с утра и южном умеренном ветре во второй половине дня, воздух прогреется до +24°C.

Слабая морось ожидается утром и в приморской Находке. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха +20...+22°C. Вода в бухте Находка прогреется до +15°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +18°C, в заливе Посьет +20°C.

Погоду в крае на следующей неделе определит гребень охотоморского антициклона. В понедельник из-за повышенного атмосферного давления местами ожидаются кратковременные дожди, в последующие дни без осадков. Особенно жарко будет в континентальной части, там ожидается +24…+30 °С, но не исключено понижение температуры до +22 °С из-за тумана и мороси на побережье. В столице Приморья в начале рабочей недели без существенных осадков, синоптики обещают погоду с прояснениями. Ночью температура воздуха +12…+15 °С, днем +16…+19 °С, при этом в пригороде на несколько градусов теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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