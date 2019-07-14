Яма на дороге стала причиной лобового столкновения во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-14T04:38:20+03:00

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Неудачный маневр водителя микроавтобуса в столице Приморского края спровоцировал серьезное ДТП. Как уверяет сам виновник аварии, он решил объехать яму на дороге. Однако мужчина обрулил неровность по встречной полосе, в условиях закрытого поворота, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария с участием микроавтобуса и хэтчбека произошла в районе Днепровской, 90. Владелец более габаритной машины решил объехать яму на дороге, при этом выехал на полосу встречного движения по которой двигалась Honda Fit. В условиях плохой видимости на затяжном закрытом повороте, оба водители попросту не смогли избежать столкновения. Благодаря накладке на бампер, микроавтобус отделался незначительными кузовными повреждениями, чего нельзя сказать о его оппоненте, у Honda изрядно пострадала вся передняя часть. Удар оказался такой силы, что в машине сработали несколько подушек безопасности.

Fit серьезно пострадал. Фото: dps_vl, АК_VDK

Местные жители уверяют, что подобное ДТП на данном отрезке трассы уже не первое. Многие водители стараются объехать злополучные ямы по встречной полосе, однако вместо планируемой экономии на «ходовке», несут серьезные убытки из-за других повреждений.

Автомобилисты не смогли избежать столкновения. Фото: dps_vl, АК_VDK

ИСТОЧНИК KP.RU