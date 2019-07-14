2019-07-14T06:18:04+03:00
Общество

Тысячам жителей Владивостока придется дожидаться горячей воды

На теплотрассах ведется ремонт
Милана СОКОЛ
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Отключения связаны с ремонтомОтключения связаны с ремонтомФото: Милана СОКОЛ
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В связи с ремонтными работами и гидравлическими испытаниями на теплотрассах, многие жители Владивостока оказались без горячего водоснабжения. Список отключений накануне пополнили дома Первореченского района города. По данным компании «Приморская генерация АО «Дальневосточная генерирующая компания», нормальное водоснабжение будет восстановлено вечером 19 июля, сообщает «КП»-Владивосток».

С 13 июля 00:00 по 19 июля 22:00 проводятся ремонтные работы на теплотрассе в районе Первой речки. Отключения горячей воды запланированы по следующим адресам:

Амурская, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова, 3, 5, 7, 9, 15;

Мыс Кунгасный, 5;

Океанский проспект, 83, 85, 87, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109;

Острякова, 27, 44;

Садовая, 12, 22, 25, 27;

Хабаровская, 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.

В связи с ремонтными работами на теплотрассе в районе, отключения в промежутке с 25 июня до 1 августа возможны по следующим адресам:

Амурская, 1, 3 – 13, 15, 17, 19;

Башидзе, 1, 5, 10;

Комсосмольская, 2, 3, 7, 9;

Московская, 1;

Проспект Красного Знамени, 3, 23, 25, 30, 34, 44;

Проспект Острякова, 26,44;

Океанский проспект, 46, 50, 54, 68, 83, 85/1, 85/2, 87/2, 99А, 101, 105, 107, 108, 109, 112,149, 151;

Партизанский проспект, 9;

Союзная, 17, 19, 20;

Хабаровская, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6Б, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 20,20А, 22, 24, 24А, 27А, 29А, 30, 31, 31А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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