2019-07-14T07:34:41+03:00
Происшествия

В Приморье злоумышленники ограбили склад пиротехники, но быстро попались

Вдвоем против четверых: кражу по горячим следам раскрыли в Дальнегорске
Милана СОКОЛ
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Полицейские на страже правопорядкаПолицейские на страже правопорядкаФото: Милана СОКОЛ
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Полицейские Дальнегорска оперативно задержали грабителей, которые решили улучшить материальное положение, ограбив склад с пиротехникой. Группу злоумышленников, в составе четырех человек задержал наряд патрульно-постовой службы. Теперь любителям легкой наживы грозит серьезный тюремный срок, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МОМВД России «Дальнегорский».

Тревожный вызов поступил в дежурную часть полиции Дальнегорска со склада на Проспекте 50-летия Октября. Заявитель рассказал, что из помещения похищены материальные ценности и пиротехника. Дежурный оперативно передал информацию о случившемся наружным нарядам полиции. Подозреваемых задержали во время патрулирования в районе дома № 26 по Проспекту 50-летия Октября. Далеко уйти мужчинам не удалось, всех четверых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Наряду патрульно-постовой службы – лейтенанту полиции Виктору Татарникову и сержанту Александру Рутковскому, объявлена благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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