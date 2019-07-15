Синоптики обещают Владивостоку +18 градусов и на суше и на море
После жарких выходных погоду в Приморье в понедельник, 15 июля, определяет поле пониженного атмосферного давления. А это значит, что в крае сегодня переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный умеренный, а температура воздуха +13...+28°C, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».
Во Владивостоке утром местами туман, днем облачно с прояснениями, но зато без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.
Температура воды в Амурском заливе +18°C, то есть почти комфортная для купания.
В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха +19...+21°C.
Тех, кто рвется поскорее в Ливадию или Триозерье, вынуждены огорчить - температура воды в бухте Находка +15°C. Самая теплая на сегодня вода – в Хасанском районе, в заливе Посьет +20°C.
ИСТОЧНИК KP.RU