2019-07-15T03:12:08+03:00
Общество

Синоптики обещают Владивостоку +18 градусов и на суше и на море

Самое теплое море в Посьете, там +20°C, а вот в Находке на пять градусов ниже
Сергей БАЛАНОВ
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Кунгасный пляж во ВладивостокеКунгасный пляж во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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После жарких выходных погоду в Приморье в понедельник, 15 июля, определяет поле пониженного атмосферного давления. А это значит, что в крае сегодня переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный умеренный, а температура воздуха +13...+28°C, сообщает «КПВладивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке утром местами туман, днем облачно с прояснениями, но зато без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, то есть почти комфортная для купания.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха +19...+21°C.

Тех, кто рвется поскорее в Ливадию или Триозерье, вынуждены огорчить - температура воды в бухте Находка +15°C. Самая теплая на сегодня вода – в Хасанском районе, в заливе Посьет +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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