В Приморских электрических сетях выполнено больше половины годовой ремонтной программы

СЕГОДНЯ 04:24 2019-07-15T04:24:45+03:00

В Приморских электрических сетях (филиал АО ДРСК) идет активная подготовка электросетевого оборудования к работе в осенне-зимний период. Выполнение работ осуществляется в соответствии с годовой ремонтной программой филиала

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Большая часть ремонтных работ на энергообъектах выполняется силами персонала компании, без привлечения подрядных организаций.

За первое полугодие энергетики выполнили капитальный ремонт силовых трансформаторов 110 кВ на трех подстанциях в Артёмовском и Уссурийском городских округах. Капитальные ремонты и техническое обслуживание оборудования также проведены на подстанциях в разных районах края. Всего отремонтировано 280 выключателей, а также оборудование распределительных устройств всех классов напряжения.

За 6 месяцев текущего года энергетики Приморских электрических сетей расчистили и расширили 667,15 га просеки. Это больше половины от запланированного на год объема.

Ремонтные работы ведутся и на высоковольтных линиях. Специалисты меняют поврежденные изоляторы, выполняют усиление фундаментов опор, производят демонтаж дефектных участков грозотроса. Всего до конца года планируется отремонтировать 476 км линий электропередачи 0,4 -110 кВ.

Немалую часть ремонтной программы приморского филиала ДРСК составляют мероприятия по ремонту оборудования распределительных сетей в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Энергетики уже отремонтировали линии 0,4 кВ в селах Петровка, Прилуки, Андреевка. Здесь ветхие опоры заменили на новые железобетонные и смонтировали новый изолированный провод большего сечения. Это позволило улучшить качество и повысить надежность электроснабжения потребителей. Всего в распределительных сетях 0,4-10 кВ уже отремонтировали 60 трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Исполнение мероприятий ремонтной программы позволяет уменьшить технический износ сетевого оборудования, минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU