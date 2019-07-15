2019-07-15T07:09:09+03:00
Общество

Уссурийские таможенники задержали крупную партию подделок из Китая

Сумма предотвращенного правообладателям ущерба составила более 44 миллионов рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Уссурийские таможенники задержали крупную партию различной продукции с признаками подделки брендов. Всего зафиксировано 13 385 различных товаров: обувь, чипсы, наклейки и прочие аксессуары, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу уссурийской таможни.

- Выявлены следующие контрафактные товары: обувь, маркированная товарным знаком Vans of the wall, чипсы с изображением персонажей мультфильма Spongebob squarepants, наклейки с товарными знаками компаний Disney Enterprises, Inc. и Gullane (Thomas) Limited, аксессуары для сотовых телефонов под брендами Международной федерации футбольных ассоциаций и компании AppleInc, - рассказала заместитель начальника отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Уссурийской таможни Наталья Брагина.

Партию контрафакта пытались ввезти из Китая в Россию с нарушением законодательства в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности: само собой без какого-либо разрешения правообладателей.

У нарушителей режима конфисковали товар. Они также обязаны будут выплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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