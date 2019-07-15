Июль отстает от нормы, а в августе ожидаются 1-2 тайфуна: синоптики рассказали о Владивостокском лете

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-15T10:01:27+03:00

Несмотря на то, что некоторые погодные показатели в июле отстают от нормы, август обещает быть жарким. Фото: Александра ШОПЕНКО

Примгидромет рассказал о самых высоких и низких климатических отметках первой половины лета и сделал прогнозы на вторую часть сезона

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Первая половина лета осталась позади, что послужило поводом подвести итог погодных условий во Владивостоке, а также узнать будущий прогноз на оставшуюся часть сезона. По словам синоптиков, июнь был стандартный - с температурой чуть ниже нормы, а оставшиеся 2 месяца не предвещают аномалий, отличных от привычных климатических показателей.

Синоптики подсчитали, что за июнь и середину июля во Владивостоке было 9 солнечных дней. При этом, согласно предоставленным данным от Примгидромета, средняя температура в первом летнем месяце отклонилась незначительно: 13 из ожидаемых 13,6 градусов. Температурные данные прошедшего июня, несмотря на понижение, считаются в пределах нормы.

Июль на сегодняшний день существенно отстает от прошлогодних климатических показателей: примерно на 2,5-3 градуса. По словам Виктора Чулкова, пресс-секретаря Примгидромета, уже к концу этой недели ситуация должна исправиться.

- В городе ожидается дневной прогрев до 22-26 градусов тепла. Это должно повысить среднюю температуру июля месяца, - заявил Виктор Чулков.

Самая низкая температура за прошедшую половину лета была зафиксирована ночью 12 июня, отметка термометра достигала 8,9 градусов. Самая высокая температура в 23,8 градусов была зарегистрирована в приморской столице в Международный Олимпийский день - 23 июня. Несмотря на частые ливни, количество осадков, выпавших за первые летние месяцы, по данным синоптиков, отстает от климатической нормы.

Из статистики метеонаблюдений в августе во Владивостоке ежегодно ожидаются 1-2 тайфуна. О том, возникнут ли они и перейдут на акваторию Японского моря - пока, по оценкам экспертов из Примгидромета, говорить рано. Виктор Чулков также рассказал о температуре в последнем летнем месяце.

- По предварительным прогнозам в августе среднемесячная температура будет близкой к норме. Во Владивостоке это +18...+22. По сравнению с июлем, туманы на побережье обычно уменьшаются до 8-10 дней, - подытожил пресс-секретарь Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU