В разгар торгового сезона приморцы просят вернуть прежние даты ярмарки на центральной площади

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-15T11:27:37+03:00

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С середины весны на центральной площади Владивостока проходит ярмарка сельскохозяйственных товаров. В прошлом торговом сезоне продажа фермерских и местных продуктов осуществлялась в пятницу-субботу, и лишь только в последний месяц сотрудники городской администрации передвинули график вперед на один день - субботу-воскресенье. Картина повторилась и в этом году: 2 июля даты передвинули на выходные дни, что вызвало недовольство у приморцев. Местные жители просят вернуть старое расписание.

На ярмарке собираются фермеры, рыбаки, таежники, кондитеры и другие предприимчивые граждане с самых разных уголков Приморского края. Продавцы выставляют на прилавки местные фрукты и овощи, хлебобулочную, мясную, рыбную, молочную продукцию и многое другое. Как правило, торговый сезон начинается в середине весны - в апреле, а заканчивается в конце осени - в ноябре.

На данный момент приходится самый разгар ярмарочных продаж, однако приморские жители недовольны переносом даты. Прежний график, по их словам, был удобен для покупателей тем, что они могли «совершить покупку товаров домашнего производства после работы по приемлемым ценам». Об этом они написали в своем обращении к властям. Депутат городской думы от партии КПРФ Наталья Кочугова выложила фотографии коллективного заявления, поступившего от приморцев, с просьбой вернуть ярмарку в пятницу-субботу. Следующей же записью инициативный депутат составила опрос населения о необходимости возврата графика в прежние дни.

Среди местных жителей давно ведутся споры о расположении торговой точки, приморские граждане частенько ратуют за ее перенос с центральной площади на стационарный крытый рынок. Депутат Кочугова на своей официальной странице в Facebook высказала предположение о том, что геолокация ярмарки была одной из причин смены графика, поскольку торговая точка находится перед зданием краевой администрации. Это обстоятельство мешает работе сотрудников.

- Лично мое мнение - руководство Администрации края не устраивает наплыв посетителей на общедоступную парковку перед Белым домом в пятницу, а так же тот факт, что сотрудники администрации массово закупаются на этой ярмарке во время обеденного перерыва, - пишет депутат Кочугова.

В том же сообщении Наталья сообщает, что члены краевой администрации утверждали, что прежде к ним поступали обращения от жителей Владивостока о переносе ярмарочных дней на субботу-воскресенье. Именно поэтому график и был смещен. Соответствующих опросов населения в открытых источниках Наталья Кочугова не обнаружила, поэтому отправила запрос о составлении статистических данных общественного мнения в городскую администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU