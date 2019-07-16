2019-07-16T05:12:36+03:00
Происшествия

Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров [видео]
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Выгоревшая квартира в жилом домеВыгоревшая квартира в жилом домеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В многоэтажном доме во Владивостоке по адресу Часовитина, 21, возник пожар в одной из жилых квартир днем 16 июня. Очевидцы происшествия утверждают, что из-за распространившегося пламени в здании взорвался газовый баллон. Однако приморские сотрудники МЧС данные о газе официально не подтверждают.

Видео пожара появилось в соцсетях, на кадрах можно увидеть, что пламя, охватившее значительную площадь на втором этаже, угрожало остальным этажам многоквартирного дома. Служба МЧС ликвидировала огонь до того, как он смог перекинуться дальше.

Пожар на Часовитина во Владивостоке.

- В подъезде дома горели хозяйственные ящики, полы и стены, - сообщил спасатели.

Очевидцы утверждают, что из-за пожара в квартире якобы произошел взрыв газового баллона. Возможно, что за взрыв они приняли что-то другое.

- Информации о каком-либо взрыве во время тушения пожара на месте к нам не поступало, - уточнил Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Главное, что никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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