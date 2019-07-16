Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона

СЕГОДНЯ 05:12 2019-07-16T05:12:36+03:00

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В многоэтажном доме во Владивостоке по адресу Часовитина, 21, возник пожар в одной из жилых квартир днем 16 июня. Очевидцы происшествия утверждают, что из-за распространившегося пламени в здании взорвался газовый баллон. Однако приморские сотрудники МЧС данные о газе официально не подтверждают.

Видео пожара появилось в соцсетях, на кадрах можно увидеть, что пламя, охватившее значительную площадь на втором этаже, угрожало остальным этажам многоквартирного дома. Служба МЧС ликвидировала огонь до того, как он смог перекинуться дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720382" frameborder="0"></iframe> Пожар на Часовитина во Владивостоке.

- В подъезде дома горели хозяйственные ящики, полы и стены, - сообщил спасатели.

Очевидцы утверждают, что из-за пожара в квартире якобы произошел взрыв газового баллона. Возможно, что за взрыв они приняли что-то другое.

- Информации о каком-либо взрыве во время тушения пожара на месте к нам не поступало, - уточнил Михаил Исаметов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Главное, что никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU