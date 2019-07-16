2019-07-16T05:45:38+03:00
Общество

Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо

Венера стала самой результативной спортсменкой в своем возрасте
Поделиться:
Венера Котельникова стала абсолютной чемпионкой на открытом чемпионате и Кубке Азии по таэквондо ИТФ.Венера Котельникова стала абсолютной чемпионкой на открытом чемпионате и Кубке Азии по таэквондо ИТФ.
Изменить размер текста:

В Киргизии завершился открытый чемпионат и Кубок Азии по таэквондо ИТФ. Среди тысячи спортсменов из Британии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, КНР, Малайзии, Молдовы, Пакистана, США, Узбекистана, Южной Кореи и Японии нашлась своя звездочка - девятилетняя Венера Котельникова из села Чугуевка Приморского края. Юная спортсменка стала абсолютной чемпионкой в своем возрасте.

На вид Венера небольшая, даже меньше всех остальных спортсменок в классе. Несмотря на это девочка уверенно одолела всех своих соперниц, показав истинный приморский характер. Кстати, турнир проходил в городе Чолпон-Ата, название которого переводится на русский как «отец Венеры».

В первом же бою противницей приморской спортсменки стала дочка президента федерации таэквондо Киргизии. Венере нужно было показать все, чему она научилась. Именно это и произошло, ничуть не смутившись, восходящая приморская звезда единоборств сделала соперницу всухую со счетом 3:0.

Абсолютная чемпионка – это первое место по тылям и по спаррингам одновременно. Личным достижением для девочки стало именно первое место по тылям, по которым она еще не занимала первых мест.

Венера с братом Романом и родителями Алексеем и Татьяной Котельниковыми.

Венера с братом Романом и родителями Алексеем и Татьяной Котельниковыми.

- Как тренер я доволен результатом, безусловно, это заслуженная победа. Венера готовилась каждый день на протяжении месяца по две тренировки в день, - рассказал тренер по таэквондо Кирилл Павлов. - Впервые за свою любительскую спортивную карьеру Венера почувствовала на себе, что такое «кидать вес», что присуще спортсменам профессионального уровня. Если Венера продолжит в том же духе, я уверен, ее ждет большое будущее в спорте! Большую роль в этой победе сыграла семья Венеры, ее поддерживали родители и брат.

Малышке пришлось сушиться перед соревнованиями, чтобы попасть в свою категорию 8-9 лет, до 25 кг. Была и специальная диета, родителям приходилось объяснять родственникам, что это часть спорта, который выбрала Венера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона
Погода во Владивостоке и Приморье на 16 июля 2019 года: слабая морось и облачность
В разгар торгового сезона приморцы просят вернуть прежние даты ярмарки на центральной площади
Июль отстает от нормы, а в августе ожидаются 1-2 тайфуна: синоптики рассказали о Владивостокском лете
Уссурийские таможенники задержали крупную партию подделок из Китая
В Приморских электрических сетях выполнено больше половины годовой ремонтной программы
Синоптики обещают Владивостоку +18 градусов и на суше и на море
В Приморье злоумышленники ограбили склад пиротехники, но быстро попались
Тысячам жителей Владивостока придется дожидаться горячей воды
Яма на дороге стала причиной лобового столкновения во Владивостоке
В выходной приморцам обещают теплую, но пасмурную погоду
Четыре ребенка утонули в водоемах Приморья
Лыжероллерную трассу построят в Приморье
«Вот так порыбачили»: спасатели сняли 13 человек с судна в районе Приморского океанариума
Мэрия Владивостока отправила владельцев автомобилей, раздавленных подпорной стеной, за компенсацией в суд
В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России
Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в ближайшие выходные
Приморец напился, избил родную бабушку и отобрал у нее деньги
Часть Владивостока до 20 августа останется без горячей воды из-за ремонта теплотрасс
Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке
Приморцы могут получить бесплатные путевки в санатории