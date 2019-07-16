Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо

СЕГОДНЯ 05:45 2019-07-16T05:45:38+03:00

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В Киргизии завершился открытый чемпионат и Кубок Азии по таэквондо ИТФ. Среди тысячи спортсменов из Британии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, КНР, Малайзии, Молдовы, Пакистана, США, Узбекистана, Южной Кореи и Японии нашлась своя звездочка - девятилетняя Венера Котельникова из села Чугуевка Приморского края. Юная спортсменка стала абсолютной чемпионкой в своем возрасте.

На вид Венера небольшая, даже меньше всех остальных спортсменок в классе. Несмотря на это девочка уверенно одолела всех своих соперниц, показав истинный приморский характер. Кстати, турнир проходил в городе Чолпон-Ата, название которого переводится на русский как «отец Венеры».

В первом же бою противницей приморской спортсменки стала дочка президента федерации таэквондо Киргизии. Венере нужно было показать все, чему она научилась. Именно это и произошло, ничуть не смутившись, восходящая приморская звезда единоборств сделала соперницу всухую со счетом 3:0.

Абсолютная чемпионка – это первое место по тылям и по спаррингам одновременно. Личным достижением для девочки стало именно первое место по тылям, по которым она еще не занимала первых мест.

Венера с братом Романом и родителями Алексеем и Татьяной Котельниковыми.

- Как тренер я доволен результатом, безусловно, это заслуженная победа. Венера готовилась каждый день на протяжении месяца по две тренировки в день, - рассказал тренер по таэквондо Кирилл Павлов. - Впервые за свою любительскую спортивную карьеру Венера почувствовала на себе, что такое «кидать вес», что присуще спортсменам профессионального уровня. Если Венера продолжит в том же духе, я уверен, ее ждет большое будущее в спорте! Большую роль в этой победе сыграла семья Венеры, ее поддерживали родители и брат.

Малышке пришлось сушиться перед соревнованиями, чтобы попасть в свою категорию 8-9 лет, до 25 кг. Была и специальная диета, родителям приходилось объяснять родственникам, что это часть спорта, который выбрала Венера.

ИСТОЧНИК KP.RU