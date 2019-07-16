Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-16T07:42:51+03:00

В числе лидеров также такие специальности, как «гостиничный сервис», «ремонт автотранспорта», «электрические станции» и даже «ветеринария»

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В колледжах Приморского края определены самые востребованные у выпускников профессии и специальности, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

Более 3,5 тысяч заявлений на поступление подали абитуриенты.

Так, по данным краевого департамента образования и науки, в Приморском политехническом колледже самые востребованные специальности - «Архитектура», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Гостиничный сервис». Конкурс на место по этим направлениям - в среднем четыре человека, при этом на каждую специальность отведено лишь 25 мест.

В Промышленном колледже энергетики и связи Владивостока в лидерах следующие специальности - «Компьютерные системы и комплексы», а также «Электрические станции, сети и системы».

В Уссурийском агропромышленном колледже особой популярностью пользуется направление «Ветеринария» – подано уже 73 заявления, тогда как колледж предлагает лишь 45 бюджетных мест.

Большое число заявок во всех колледжах региона также наблюдается по направлениям: пожарная безопасность, информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, компьютерные сети, организация перевозок и управление на транспорте, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU