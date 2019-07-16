2019-07-16T08:33:13+03:00
Общество

От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной

По мнению специалистов, на узком участке дороги невозможно организовать места для парковок так, чтобы это не мешало автомобильному потоку
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке на Корабельной набережной скоро появятся новые знаки, запрещающие остановку автомобилей. Речь идет об участке дороги от недостроенного отеля «Хаятт» до набережной Цесаревича, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запрет на парковку будет действовать лишь по правую сторону дороги по направлению к набережной Цесаревича - здесь установят знак «Остановка запрещена» совместно с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Введение такого ограничения в мэрии связывают с тем, что из-за припаркованных автомобилей зачастую у горожан возникают трудности с проездом по этой дороге.

- Данный участок не позволяет по своей ширине организовывать места для парковки, так как это существенно сужает проезжую часть. Другие автомобилисты вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что не только не безопасно, но еще и создает дополнительные заторы, - подчеркнули специалисты.

Однако данный участок городской дороги не славится своей автомобильной нагрузкой, тем не менее, согласно решению, новые знаки здесь появятся уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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