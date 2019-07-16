2019-07-16T13:51:19+03:00
Общество

После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя

Рейды по заведениям в районе бухты Лазурная начались после конфликта с участием сотрудников ГИБДД
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Пляж в бухте Лазурная (Шамора)Пляж в бухте Лазурная (Шамора)Фото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Массовые проверки общепитов в бухте Шамора, которые начались после конфликта местных предпринимателей и сотрудников ГИБДД и длились всю прошлую неделю, дали результаты. Полицейские изъяли 2,2 тонны контрафактного алкоголя на сумму 226 тысяч рублей. Предприниматели, работавшие без лицензий, получили штрафы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Драка торговцев шашлыками и сотрудников ГИБДД произошла в выходной день, 7 июля, возле кафе «Уют» на Шаморе. По одной версии, местным «предпринимателям» не понравилось, что полицейские, которые в тот день были на выходном, в гражданской одежде и с семьями, играли в футбол на их территории. По другой, что кое-кто не заплатил за банкет. Так или иначе, зачинщиков конфликта – четверых работников кафе – задержали и оштрафовали за мелкое хулиганство. Однако с тех пор всю неделю приморская полиция проводила профилактические мероприятия по местам общественного питания бухты Лазурная

Во время рейдов сотрудники обнаружили склад с незаконным алкоголем. В нем находились 19-литровые канистры с вином без акцизных марок. По данным УМВД России по городу Владивостоку, 2,2 тонны алкоголя стоят 226 тысяч рублей.

В другом месте, в одном из киосков осуществлялась незаконная продажа пива, поэтому полиция конфисковала 73 литра алкоголя. Вся изъятая продукция отправилась в Росспиртпром.

Полиция обнаружила и других нарушителей закона – двух недобросовестных граждан, которые занимались предпринимательской деятельностью без лицензии. Им, как и другим обвиняемым из бухты Лазурная, были выписаны административные штрафы.

На этом конфликт вряд ли можно считать исчерпанным, поскольку рейды продолжаются. Что касается массовой драки, где, по неподтвержденным данным, один из полицейских получил ножевое ранение, то ее обстоятельства еще изучаются, результаты проверки еще не озвучены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона
Погода во Владивостоке и Приморье на 16 июля 2019 года: слабая морось и облачность
В разгар торгового сезона приморцы просят вернуть прежние даты ярмарки на центральной площади
Июль отстает от нормы, а в августе ожидаются 1-2 тайфуна: синоптики рассказали о Владивостокском лете
Уссурийские таможенники задержали крупную партию подделок из Китая
В Приморских электрических сетях выполнено больше половины годовой ремонтной программы
Синоптики обещают Владивостоку +18 градусов и на суше и на море
В Приморье злоумышленники ограбили склад пиротехники, но быстро попались
Тысячам жителей Владивостока придется дожидаться горячей воды
Яма на дороге стала причиной лобового столкновения во Владивостоке
В выходной приморцам обещают теплую, но пасмурную погоду
Четыре ребенка утонули в водоемах Приморья
Лыжероллерную трассу построят в Приморье
«Вот так порыбачили»: спасатели сняли 13 человек с судна в районе Приморского океанариума
Мэрия Владивостока отправила владельцев автомобилей, раздавленных подпорной стеной, за компенсацией в суд
В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России
Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в ближайшие выходные
Приморец напился, избил родную бабушку и отобрал у нее деньги
Часть Владивостока до 20 августа останется без горячей воды из-за ремонта теплотрасс
Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке
Приморцы могут получить бесплатные путевки в санатории