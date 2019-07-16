После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-16T13:51:19+03:00

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Массовые проверки общепитов в бухте Шамора, которые начались после конфликта местных предпринимателей и сотрудников ГИБДД и длились всю прошлую неделю, дали результаты. Полицейские изъяли 2,2 тонны контрафактного алкоголя на сумму 226 тысяч рублей. Предприниматели, работавшие без лицензий, получили штрафы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Драка торговцев шашлыками и сотрудников ГИБДД произошла в выходной день, 7 июля, возле кафе «Уют» на Шаморе. По одной версии, местным «предпринимателям» не понравилось, что полицейские, которые в тот день были на выходном, в гражданской одежде и с семьями, играли в футбол на их территории. По другой, что кое-кто не заплатил за банкет. Так или иначе, зачинщиков конфликта – четверых работников кафе – задержали и оштрафовали за мелкое хулиганство. Однако с тех пор всю неделю приморская полиция проводила профилактические мероприятия по местам общественного питания бухты Лазурная

Во время рейдов сотрудники обнаружили склад с незаконным алкоголем. В нем находились 19-литровые канистры с вином без акцизных марок. По данным УМВД России по городу Владивостоку, 2,2 тонны алкоголя стоят 226 тысяч рублей.

В другом месте, в одном из киосков осуществлялась незаконная продажа пива, поэтому полиция конфисковала 73 литра алкоголя. Вся изъятая продукция отправилась в Росспиртпром.

Полиция обнаружила и других нарушителей закона – двух недобросовестных граждан, которые занимались предпринимательской деятельностью без лицензии. Им, как и другим обвиняемым из бухты Лазурная, были выписаны административные штрафы.

На этом конфликт вряд ли можно считать исчерпанным, поскольку рейды продолжаются. Что касается массовой драки, где, по неподтвержденным данным, один из полицейских получил ножевое ранение, то ее обстоятельства еще изучаются, результаты проверки еще не озвучены.

ИСТОЧНИК KP.RU