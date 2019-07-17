Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось

СЕГОДНЯ 03:20 2019-07-17T03:20:53+03:00

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Сегодня, 17 июля, погода в Приморье вновь не порадует жителей края солнцем. Над всей территорией края сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Утром в отдельных районах будет наблюдаться туман. Ветер южный умеренный, а воздух прогреется до +29°C.

Во Владивостоке сегодня весь день будет облачно, утром прогнозируется слабая морось, местами туман. Ветер будет дуть с юго-востока и юга, а воздух прогреется до +19°C.

В Уссурийске сегодня облачно, иногда с прояснениями, осадков при этом не ожидается. Температура воздуха будет достигать +25°C.

В Находке сегодня облачно, но преимущественно будет без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха до +20°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьет +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU