2019-07-17T04:50:23+03:00
Общество

Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»

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В микрорайоне Врангель НГО завершилось строительство долгожданного сквера на проспекте Приморский. К юбилею АО «Восточный Порт» одноименный Фонд поддержки социальных и экологических инициатив подготовил подарок для всех жителей Врангеля – современное место для отдыха и занятий спортом.

С инициативой благоустройства пустыря в центре микрорайона на Приморском проспекте выступили местные жители. Реализацию проекта взял на себя Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" в рамках программы "Комфортная среда", направленной на благоустройство Врангеля.

Активное участие в создании проекта сквера принимали сами врангельцы. Зимой в социальных сетях провели опрос, в рамках которого каждый желающий мог высказать свои идеи, каким он хотел бы видеть новое место отдыха. Было получено более 500 отзывов, которые в дальнейшем были учтены при проектировании и строительстве. Сквер разделен на функциональные зоны: детская площадка, территория для занятий спортом, беговая дорожка, аллея для пеших прогулок и автопарковка.

Вадим Байбак, Президент Фонда «Восточный Порт» вручает символический подарок - живое дерево, главе Находкинского городского округа Борису Гладких в честь открытия сквера.

Вадим Байбак, Президент Фонда «Восточный Порт» вручает символический подарок - живое дерево, главе Находкинского городского округа Борису Гладких в честь открытия сквера.

- Мне нравится, что сквер многофункциональный. Сколько себя помню, на этом месте всегда были грязь и мусор. Сейчас же я абсолютно не узнаю этот двор. Здесь всегда гуляют ребята и отдыхают родители! – рассказывает Лариса Соляникова, руководитель народной дружины «Восточная» имени Виктора Васяновича.

Окончание строительства сквера планировалось на октябрь 2019 года, но строители успели завершить все работы в июле, к грандиозного празднику в честь 45-летия АО «Восточный Порт», который собрал 7 июля на мысе Неприступный более 15 000 жителей Врангеля, Находки и других населенных пунктов. В рамках праздника Вадим Байбак, Президент Фонда «Восточный Порт» в честь открытия сквера торжественно вручил главе НГО Борису Гладких символический подарок - живое дерево - и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сделать Врангель еще более зеленым и уютным.

Группа инициативных жителей уже выступила с идеей присвоить скверу имя Геннадия Прокофьевича Жебелева, который руководил «Восточным Портом» с 1987 по 1998 год. Инициатива находится на рассмотрении Попечительского совета Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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