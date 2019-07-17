Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-17T09:15:40+03:00

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Авария с участием Nissan Tiida и Toyota Corollа произошла во второй половине дня, 17 июля. Машины не смогли поделить проезд в районе Красного Знамени, 104а. При этом один из участников утверждает, что уже начал маневр, однако завершить его не дал таксист, двигавшийся во встречном направлении. Стоит отметить, что мужчина намеревался повернуть, не заняв соответствующее положение на дороге, поэтому разбором спорного ДТП теперь будут заниматься инспекторы ГИБДД, сообщает корреспондент «КП»-Владивосток» с места событий.

От удара машины откинулоФото: Милана СОКОЛ

Как удалось выяснить «Комсмолоке», Tiida двигалась с Шилкинской вниз. Водитель планировал повернуть к домам на Красного Знамени, поэтому заблаговременно включил поворотник. Не доехав несколько метров до места поворота, мужчина заметил, что встречный поток его пропускает и решил воспользоваться моментом. В это время в направлении Шилкинской ехала Toyota Corollа. Таксист не успел среагировать на образовавшееся препятствие, поэтому врезался в переднюю часть встречной машины. Скорость автомобилей была невысокой, но этого хватило, чтобы оба транспортных средства получили серьезные кузовные повреждения. По предварительным данным, ремонт каждого авто обойдется не меньше 100 тысяч рублей.

Второй участник аварии намеревался повернутьФото: Милана СОКОЛ

ДТП произошло рядом с кафеФото: Милана СОКОЛ

В момент происшествия в машинах не было пассажиров. Помощь медиков понадобилась водителю такси. В Corolla сработали обе подушки безопасности, но мужчина все же ударился головой и получил небольшое рассечение. От госпитализации медиков он отказался. Оба автомобилиста остались на месте столкновения для дальнейшего разбирательства. Водитель Tiida намерен доказать, что ему не дали завершить маневр, мужчина сетует, что именно сегодня не установил видеорегистратор. Возможно, в установлении истины помогут камеры видеонаблюдения, расположенные на близлежащих зданиях.

В авто сработали подушки безопасностиФото: Милана СОКОЛ

На место происшествия прибыл наряд ДПСФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU