2019-07-17T09:26:25+03:00
Происшествия

«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW

Причиной драки стали порванные наушники [видео]
Никита ДОЛГОВ
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Драка произошла на главной туристической улице ВладивостокаДрака произошла на главной туристической улице ВладивостокаФото: Олег БЕЛОВ
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Жителей владивостокского Арбате в ночь на понедельник, 15 июля, разбудили страшные крики. Выглянув в окно, они увидели странные события – два парня залезли на крышу припаркованной BMW и под ор сигнализации один начал избивать другого. Как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в полиции, пострадавший – житель Волгограда – попал в больницу.

Судя по видео, снятому местными жителями, пострадавший не оказывал активного сопротивления. А вот агрессор по имени Леха оказался жестоким типом. Он сбросил оппонента на землю и еще долго избивал его на крыльце одного из зданий на улице Адмирала Фокина под истошные женские крики «заберите Лешу».

Драка на арбате.

Во время конфликта рядом находилось несколько молодых людей, но до поры до времени никто активно не пытался угомонить разъяренного бойца. В какой-то момент за избиваемого вступился прохожий, но тоже получил в лицо. В конце концов появился взрослый мужчина, видимо, хозяин X5. Но и он, судя по видео, оказался человеком агрессивным и несколько раз пнул… лежавшего на земле волгоградца.

Все это время можно видеть проходящих мимо драки испуганных иностранных туристов.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в драке на улице Адмирала Фокина пострадал 23-летний житель Волгограда. Парня опросили и отправили в больницу. Блюстители порядка, которых, к сожалению, не оказалось рядом во время конфликта, теперь пытаются установить личность причастных к избиению и оценить ущерб, нанесенный автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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