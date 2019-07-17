«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-17T09:26:25+03:00

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Жителей владивостокского Арбате в ночь на понедельник, 15 июля, разбудили страшные крики. Выглянув в окно, они увидели странные события – два парня залезли на крышу припаркованной BMW и под ор сигнализации один начал избивать другого. Как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в полиции, пострадавший – житель Волгограда – попал в больницу.

Судя по видео, снятому местными жителями, пострадавший не оказывал активного сопротивления. А вот агрессор по имени Леха оказался жестоким типом. Он сбросил оппонента на землю и еще долго избивал его на крыльце одного из зданий на улице Адмирала Фокина под истошные женские крики «заберите Лешу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720601" frameborder="0"></iframe> Драка на арбате.

Во время конфликта рядом находилось несколько молодых людей, но до поры до времени никто активно не пытался угомонить разъяренного бойца. В какой-то момент за избиваемого вступился прохожий, но тоже получил в лицо. В конце концов появился взрослый мужчина, видимо, хозяин X5. Но и он, судя по видео, оказался человеком агрессивным и несколько раз пнул… лежавшего на земле волгоградца.

Все это время можно видеть проходящих мимо драки испуганных иностранных туристов.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в драке на улице Адмирала Фокина пострадал 23-летний житель Волгограда. Парня опросили и отправили в больницу. Блюстители порядка, которых, к сожалению, не оказалось рядом во время конфликта, теперь пытаются установить личность причастных к избиению и оценить ущерб, нанесенный автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU