За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-17T10:20:01+03:00

Строительство детского сада должно было начаться в этом году Фото: Лия МУРАДЬЯН

Зеленый пятачок не только сохранят, но и защитят от дальнейших посягательств

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Детскому саду на Тихвинской улице во Владивостоке не быть. Напомним, что в конце прошлого года городские власти объявили: вместо леса появятся детский сад на 120 мест, дорога и площадка для базирования строительной техники. Местные жители взбунтовались и потребовали оставить «легкие» хоть не всего города, но одного микрорайона в покое. Народ победил.

Строительство детского сада должно было начаться в этом году. Учреждение, согласно проекту, должно было занять около трех гектаров, еще пять оставались в зоне рекреации. Однако такое положение дел не устроило людей, которые называют лесок своим парком, где они бегают, гуляют, отдыхают.

По словам местных жителей, с ними никто не советовался при утверждении плана стройки. К тому же рядом – на улице Сафонова, 36 – есть другой детский сад. Также недалеко здание, которое было отдано под коррекционную школу и загружено, как говорят люди, не полностью.

В итоги доводы местных жителей и активистов перевесили, и лесной пятачок пообещали оставить в покое. Более того, участок объявят «территорией общего пользования» и тем самым защитят от крупных строек. Соответствующее распоряжение уже издано. Согласно ему, на этом месте можно будет создавать только скверы, бульвары, благоустраивать, устанавливать лавочки, фонтаны и тому подобное.

- Детские сады, которые будут расположены наиболее близко к данному району, планируется строить в районе бухты Патрокл. Здесь появится сразу два дошкольных учреждения, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Стоит напомнить, что в дальневосточной столице продолжается строительство детских садов на улицах Крыгина, 84, Маковского, 157а, Анны Щетининой, 26 и Кипарисовой, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU