Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
Спортивную набережную во Владивостоке, которая недавно подверглась нападению вандалов, оборудуют камерами слежения, правда, только в следующем году. Напомним, что на минувших выходных неизвестные обрушили секцию мраморных перил. Мэр Владивостока готов выплатить вознаграждение тем, кто даст достоверную информацию о вандалах.
Камеры видеонаблюдения позволят усилить контроль за правопорядком, помогут сделать общественные места более безопасными и защитить достопримечательности дальневосточной столицы от вандализма. Программное обеспечение камер видеонаблюдения позволит автоматически распознавать лица, детально осматривать территорию, а также оперативно реагировать на различные правонарушения. Камеры будут выведены на пульт УВД и единой дежурной диспетчерской службы мэрии.
- Также в планах в ближайшие годы оборудовать видеокамерами все общественные территории города. Такую возможность уже изучают специалисты, - добавили в пресс-службе администрации Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU