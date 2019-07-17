Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-17T11:15:08+03:00

Мэр Владивостока готов выплатить вознаграждение тем, кто даст достоверную информацию о вандалах Фото: Никита ДОЛГОВ

За одной из визитных карточек города будут следить сразу 25 камер

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Спортивную набережную во Владивостоке, которая недавно подверглась нападению вандалов, оборудуют камерами слежения, правда, только в следующем году. Напомним, что на минувших выходных неизвестные обрушили секцию мраморных перил. Мэр Владивостока готов выплатить вознаграждение тем, кто даст достоверную информацию о вандалах.

Камеры видеонаблюдения позволят усилить контроль за правопорядком, помогут сделать общественные места более безопасными и защитить достопримечательности дальневосточной столицы от вандализма. Программное обеспечение камер видеонаблюдения позволит автоматически распознавать лица, детально осматривать территорию, а также оперативно реагировать на различные правонарушения. Камеры будут выведены на пульт УВД и единой дежурной диспетчерской службы мэрии.

- Также в планах в ближайшие годы оборудовать видеокамерами все общественные территории города. Такую возможность уже изучают специалисты, - добавили в пресс-службе администрации Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU