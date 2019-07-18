«Каждое утро я начинаю с полуторачасовой зарядки» - мэр Владивостока

СЕГОДНЯ 03:06 2019-07-18T03:07:35+03:00

В нее входят не только стандартные отжимания, но и пятикилометровый марафон

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк рассказал журналистам, как начинает свое утро. Градоначальник держит себя в форме и отдает утренней зарядке 1,5 часа. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Разоткровенничался глава дальневосточной столицы на пресс-завтраке, посвященной 100 дням с момента вступления в должность. Журналистам он рассказал, что обычно просыпается в 6:30 утра и после интенсивной зарядки едет на работу. В 8:50 Олег Гуменюк уже в своем кабинете.

- У меня на зарядку уходит 1,5 часа. Я плаваю в бассейне по утрам, бегаю, вот, вчера марафон бегал утром. А как в форме быть? Проснулся и побежал пять километров. Я бегаю маленькую дистанцию для того, чтобы можно было соответствовать уровню нормального человека, - рассказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он также отметил, что сдал нормы ГТО. Например, пять километров градоначальник пробежал за 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU