2019-07-18T03:07:35+03:00
Общество

«Каждое утро я начинаю с полуторачасовой зарядки» - мэр Владивостока

В нее входят не только стандартные отжимания, но и пятикилометровый марафон
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Пять километров градоначальник пробежал за 30 минутПять километров градоначальник пробежал за 30 минутФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Мэр Владивостока Олег Гуменюк рассказал журналистам, как начинает свое утро. Градоначальник держит себя в форме и отдает утренней зарядке 1,5 часа. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Разоткровенничался глава дальневосточной столицы на пресс-завтраке, посвященной 100 дням с момента вступления в должность. Журналистам он рассказал, что обычно просыпается в 6:30 утра и после интенсивной зарядки едет на работу. В 8:50 Олег Гуменюк уже в своем кабинете.

- У меня на зарядку уходит 1,5 часа. Я плаваю в бассейне по утрам, бегаю, вот, вчера марафон бегал утром. А как в форме быть? Проснулся и побежал пять километров. Я бегаю маленькую дистанцию для того, чтобы можно было соответствовать уровню нормального человека, - рассказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он также отметил, что сдал нормы ГТО. Например, пять километров градоначальник пробежал за 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети спят на полу в аэропорту «Шереметьево» из-за задержки рейса во Владивосток
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июля 2019 года: морось, дожди и туманы
Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева
Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе
Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром
«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель
Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки
Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»
Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось
Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона