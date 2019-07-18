Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июля 2019 года: морось, дожди и туманы

СЕГОДНЯ 03:25 2019-07-18T03:25:38+03:00

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Сегодня, 18 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По-прежнему над территорией края небо затянуто облаками, местами с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, а воздух прогреется до +28°C, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня весь день будет облачно, временами мелкая морось, местами ожидается туман. Ветер будет дуть с юга, юго-востока. Температура воздуха до +20°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха до +25°C.

В Находке облачно, временами морось. Ветер южный слабый. Температура воздуха до +22°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьет +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU