2019-07-18T03:25:38+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июля 2019 года: морось, дожди и туманы

Суровая приморская погода вновь не порадует жителей края разнообразием
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По-прежнему над территорией края небо затянуто облаками, местами с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, а воздух прогреется до +28°C, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня весь день будет облачно, временами мелкая морось, местами ожидается туман. Ветер будет дуть с юга, юго-востока. Температура воздуха до +20°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха до +25°C.

В Находке облачно, временами морось. Ветер южный слабый. Температура воздуха до +22°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьет +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети спят на полу в аэропорту «Шереметьево» из-за задержки рейса во Владивосток
«Каждое утро я начинаю с полуторачасовой зарядки» - мэр Владивостока
Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева
Камчатский полицейский «заработал» на иностранке, жителе Иркутска и трупе
Вандалам бой: Спортивную набережную во Владивостоке возьмут под наблюдение
За лес и двор: скандал со строительством детского сада на Тихвинской улице разрешился миром
«Заберите Лешу»: хулиганы избили волгоградца в центре Владивостока прямо на крыше BMW
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием такси, пострадал водитель
Соседи, подключайтесь: возле Приморской филармонии появились арт-лавочки
Новый сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя «Восточного Порта»
Погода во Владивостоке и Приморье на 17 июля 2019 года: туман, облака и слабая морось
Аграрии Приморья и Хабаровского края узнали о возможностях выращивания пивоваренного ячменя на Дальнем Востоке
После драки шашлычников и полицейских на Шаморе изъяли 2,2 тонны алкоголя
От «Хаятта» до «Цесарки» не паркуют иномарки: новые запрещающие знаки появятся на Корабельной набережной
Архитектор, электрик, программист: приморские колледжи назвали самые востребованные специальности в 2019 году
Девятилетняя девочка из Чугуевки стала абсолютной чемпионкой кубка Азии по таэквондо
Во Владивостоке спасатели потушили пожар в многоэтажке, не заметив взрыв газового баллона