2019-07-19T03:20:09+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 19 июля 2019 года: облачно, в отдельных районах пройдут ливни с грозами

В континентальных районах края ожидается переменная облачность, в то время как на побережье снова туманы, морось и облака
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 19 июля, в Приморском крае ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Утром местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +18...+29°C, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вновь облачно, утром слабая морось и туман. Весь день будет дуть умеренный ветер с юго-востока. Воздух при этом прогреется до +22°C.

В Уссурийске сегодня ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, слабый, во второй половине перерастет в умеренный до сильного. Температура воздуха до +27°C.

В Находке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но местами будет опускаться туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха до +24°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в бухте Находка +16°C, в заливе Посьет +19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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