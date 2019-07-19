2019-07-19T04:04:07+03:00
Общество

ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии

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ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линииВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии
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Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) начинает работать с сервисом SOUTH CHINA SERVICE (SCS) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant Marine Co. Новый сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из портов Южной Кореи, Китая и Японии во Владивосток.

В ротацию SCS входят порты Пусан, Ульсан, Кванъян, Шанхай, Гонконг, Шекоу, Сямынь, Имари и Владивосток. Транспортировку грузов на линии обеспечивают три контейнеровоза: Heung-a Xiamen, Heung-a Janice, Sinokor Akita. Общая вместимость составляет 2800 TEU. SCS дополнит уже проходящие через ВМТП регулярные линии, связывающие Владивосток и крупнейшие азиатские порты.

Судно Heung-a Xiamen нового сервиса SCS прибыло в ВМТП 17 июля 2019 года. При его обработке на борт было загружено 239 TEU экспортных грузов, выгружено более 174 TEU импортных. Следующий заход судна линии SCS во Владивосток запланирован на 23 июля 2019 года.

В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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