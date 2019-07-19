2019-07-19T04:08:33+03:00
Происшествия

Следователи полиции проводят проверку после смертельного ДТП с шестью погибшими

Все погибшие находились в минвэне, который столкнулся с самосвалом
Александра ШОПЕНКО
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Движение в районе смертельного ДТП восстановленоДвижение в районе смертельного ДТП восстановленоФото: 25.mvd.ru
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На 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись «Тойота Виш» и самосвал «ХОВО». Минивэн превратился в груду железа, в момент ДТП в иномарке находилось семь человек, удалось выжить лишь одному.

В аварии погибли шесть человек, среди них 45-летний водитель минивэна и пассажиры – три женщины и двое мужчин. Вместе с ними в «Тойота Виш» находился шестилетний мальчик, его с множественными травмами госпитализировали в Артемовскую больницу и поместилив реанимацию.

- 37-летний водитель грузовика не пострадал. Следователем УМВД назначен ряд исследований. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Движение в районе смертельного ДТП восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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