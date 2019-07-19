Следователи полиции проводят проверку после смертельного ДТП с шестью погибшими

СЕГОДНЯ 04:08 2019-07-19T04:08:33+03:00

Все погибшие находились в минвэне, который столкнулся с самосвалом

Изменить размер текста: A A

На 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись «Тойота Виш» и самосвал «ХОВО». Минивэн превратился в груду железа, в момент ДТП в иномарке находилось семь человек, удалось выжить лишь одному.

В аварии погибли шесть человек, среди них 45-летний водитель минивэна и пассажиры – три женщины и двое мужчин. Вместе с ними в «Тойота Виш» находился шестилетний мальчик, его с множественными травмами госпитализировали в Артемовскую больницу и поместилив реанимацию.

- 37-летний водитель грузовика не пострадал. Следователем УМВД назначен ряд исследований. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Движение в районе смертельного ДТП восстановлено.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Смертельное ДТП в Приморье: шесть человек погибли, госпитализирован ребенок

На трассе столкнулись универсал и самосвал (подробнее)

Ребенок, пострадавший в смертельном ДТП в Приморье, находится в реанимации

За его жизнь в данный момент борются врачи (подробнее)

В районе смертельного ДТП в Приморье ограничили движение для авто

Машины могут ездить по одной полосе (подробнее)

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Приморье, которое унесло жизни шести человек

В страшной аварии выжил ребенок, но получил множественные переломы (подробнее)ъ

ИСТОЧНИК KP.RU