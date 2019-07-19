Банк России: темпы инфляции на Дальнем Востоке выше, чем по стране

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-19T08:45:38+03:00

Снижение произошло на 0,1 процентных пункта и достигла отметки в 4,9%, при этом федеральный показатель темпов инфляции составляет 4,7%

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В июне 2019 года на Дальнем Востоке произошло снижение инфляции. Темп инфляции в первом летнем месяце снизился 0,1%, таким образом среднее годовое значение в регионе достигло 4,9%, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Замедление инфляции отмечается в большинстве регионов ДФО, исключение составили Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, где годовая инфляция возросла на 0,3 п.п., до 4,1%, но осталась ниже показателей большинства регионов и округа в целом.

Однако темпы роста инфляции на Дальнем Востоке пока превышают общероссийский показатель, который с мая по июнь 2019 года уменьшился с 5,1% до 4,7%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране по итогам 2019 года составит 4,2 - 4,7%. В дальнейшем, опять же по прогнозам, она будет находиться вблизи 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU