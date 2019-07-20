Погода во Владивостоке и Приморье на 20 июля 2019 года: переменная облачность, местами небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:04 2019-07-20T03:04:09+03:00

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Сегодня, 20 июля, в Приморском крае переменная облачность, местами небольшой дождь. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+31°C, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке облачно, утром слабая морось, вероятность 100%. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой дождь, вероятность 40%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьет +22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU