Юные гребцы Приморья завоевали 14 медалей на всероссийских стартах

СЕГОДНЯ 04:01 2019-07-20T03:51:51+03:00

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Приморские спортсмены завоевали 14 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти заслуженного тренера России В.К. Трунина, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, конкуренцию приморцам составили около 600 спортсменов из 13 регионов – Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Воронежской, Ульяновской, Самарской, Ростовской областей, Алтайского края, Севастополя, республик – Марий Эл, Башкортостан, Татарстан.

Среди юношей до 19 лет «золото» выиграл Данил Филонов, а Егор Борщ – «серебро» в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров. Егор также стал победителем в байдарке-одиночке на 200-метровке. Золотые медали приморская пара Борщ–Филонов завоевала в байдарке-двойке также на дистанции 200 метров. Они же заняли первое место в эстафете 4 по 200 метров. Тренеры спортсменов – Наталья Евлоева и Светлана Панасенко.

Воспитанник тренера Евгения Круглова Максим Бойченко и Назар Москальцов (тренеры Игорь Богданов, Татьяна Мирончук) лидировали в байдарке-двойке на дистанции 200 метров среди юношей до 17 лет. Москальцов также стал серебряным призером в байдарке-одиночке на 200 метровке. «Бронзу» в байдарке-одиночке на 1000 метров выиграл Стас Горносталь (тренеры Евлоева и Панасенко). Также четверка приморских байдарочников: Иван Москвичев, Стас Горносталь, Максим Бойченко, Назар Москальцов – стала сильнейшей в эстафете 4 по 200 метров.

Олеся Чиркина выиграла две серебряные медали среди девушек – в байдарке-двойке на дистанции 500 метров и в эстафете 4 по 200 метров (тренеры Евлоева и Панасенко).

Свой медальный вклад внесли приморские каноисты. Среди юношей до 17 лет два «золота» взял Илья Кононенко (тренеры Дмитрий Аликин, Руслан Бодагов, Алексей Капуста) в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 1000 метров. Еще одну «бронзу» Илья выиграл вместе со своим земляком Егором Зверевым (тренер Алексей Капуста) в каноэ-двойке на 1000 метров.

Сейчас юные приморские гребцы готовятся к следующим стартам. С 24 по 29 июля пройдут финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России, а после них состоится Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU