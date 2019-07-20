До конца июля станет известно, как в Приморье будут сортировать мусор

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-20T07:18:11+03:00

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До конца июля в Приморье подготовят три типовых проекта комплексов по сортировке бытовых отходов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Очередной этап мусорной реформы завершится в Приморье в конце июля 2019 года, однако это не значит, что в крае все проблемы с бытовыми отходами будут решены к этому моменту. Речь идет пока только о подготовке проектов специальных комплексов, извлекающих из мусора полезные компоненты – стекло, полиэтилен, пластик, бумагу, картон, алюминий и жесть. В дальнейшем все это можно будет переработать и использовать по новой.

Исключение пока составляет лишь стекло, которое направляют для переработки в центральную часть России. Однако уже в 2020 году ожидается открытие первой очереди экотехнопарка в ТОР «Надеждинская», которая займется переработкой отходов из стекла. Здесь также будут перерабатывать старые автомобильные шины, что позволит решить проблему шинных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU