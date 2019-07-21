Полиция Владивосток нагрянула к стоянщикам-нелегалам в Снеговой пади

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-21T06:39:35+03:00

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Очередная операция по выявлению нелегальных автостоянок завела полицейских в микрорайон Снеговая падь. За прошедшую неделю полицейские составили пять протоколов по за предпринимательскую деятельность без регистрации и направили материалы в суд, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Проверка нагрянула к стоянщикам-нелегалам на улицах Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова в Снеговой пади, а также на улицу Жигура.

На стоянки жалуются сами жители Владивостока, благодаря им с начала 2019 года сотрудники полиции проверили 57 автостоянок. Составлено 43 протокола об административных правонарушениях, из них 28 протоколов - в отношении иностранных граждан.

О фактах организации незаконных парковок следует сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

ИСТОЧНИК KP.RU