«Мост сломал, видимо, шел с перегрузом»: иномарка вылетела с трассы в Приморье

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-21T08:47:20+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Пожарском районе Приморья, неподалеку от Лучегорска. Экипаж Honda Insight оказался в неприятной ситуации из-за банальной невнимательности. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток», водитель отвлекся и выехал на ремонтируемый участок трассы, снес пластиковые ограждения, после чего угодил в водоем.

Авария с участием Honda произошла при движении с Владивостока в сторону Лучегорска. Ремонт моста через ручей Ольга на федеральной трассе начался еще в апреле, однако не все автомобилисты осведомлены об этом. По какой причине водитель не заметил предупреждающие знаки и ограждения, остается загадкой.

К счастью, экипаж отделался лишь парой царапин, в машине сработали подушки безопасности, да и в последний момент рулевой успел скинуть скорость. Автомобиль простоял под мостом довольно долгое время, не исключено, что владелец поехал в ближайший населенный пункт на поиски эвакуатора.

- Нас очень удивило, что все просто проезжают мимо, или притормаживают, чтобы сфотографировать, но никто не остановился проверить, есть ли люди в авто, и нужна ли им помощь, - поделился автомобилист из Биробиджана. Парень проявил бдительность, позвонил в службу спасения и полицию, и лишь удостоверившись, что все обошлось, продолжил свое путешествие с семьей.

Honda Insight под мостом. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

В соцсетях над аварией тоже больше шутят, мол, «насмотрелся форсажа и такси», «хотел перелететь разлом», «машина спустилась водички попить». А кто-то, вспоминая недавние мостопады в Приморье и поиски виноватых, иронизируют, что «дорожные службы не виноваты, это «Инсайт» шел перегруженным, вот мост и не выдержал».

По плану ремонтные работы на мосту закончатся в октябре. На объекте будет произведен демонтаж старой конструкции и установка новых элементов. Согласно проекту, после комплексной реконструкции автомобилисты смогут передвигаться здесь со скоростью 100 километров в час.

Информационный щит установлен перед ремонтируемый участкомФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU