2019-07-21T15:50:56+03:00
Происшествия

Тихоокеанский флот прокомментировал гибель морпеха из-за несчастного случая

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Сергей БАЛАНОВ
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Автомобиль Toyota Mark II покатился на Subaru Forester, Максим хотел помешать столкновению и погиб. Фото: предоставлено друзьями погибшегоАвтомобиль Toyota Mark II покатился на Subaru Forester, Максим хотел помешать столкновению и погиб. Фото: предоставлено друзьями погибшего
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В отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту официально прокомментировали «Комсомольской правде – Владивосток» гибель военнослужащего по контракту одной из воинских частей в результате несчастного случая. Правоохранительные органы совместно с командованием Тихоокеанского флота уже начали проверку.

- По предварительным данным, военнослужащий по контракту оставил свой автомобиль на стоянке для личного автотранспорта под наклоном, не поставив на ручной тормоз, в результате чего автомобиль покатился и наехал на владельца. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщил представитель ТОФ.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что сержант морской пехоты Максим К. жил в поселке Новый Надеждинского района. Там у него осталась сестра 20-ти лет, а вот мама в настоящее время лежит в медцентре ДВФУ на операции. До отчима друзья Максима пока не дозвонились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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