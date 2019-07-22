Бывший тайфун «Данас» продолжает портить погоду в Приморье в понедельник

СЕГОДНЯ 02:04 2019-07-22T02:04:57+03:00

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Циклон тропического происхождения, бывший еще недавно тайфуном «Данас», определяет погоду в Приморье в понедельник, 22 июля. В крае облачно, дождь, местами сильный. Особенно неблагоприятный прогноз в восточных районах Приморья – там вероятность осадков 100%, дождь сильный, а местами очень сильный, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Ожидаются сегодня грозы и туманы. Ветер по краю южный, сильный. Температура воздуха +17 ... + 32 °C.

Ливни над Владивостоком пролились накануне вечером, но и сегодня временами дождь, облачно, местами туман. Кроме того в городе сильный юго-восточный ветер. А воздух прогреется только до +22 ... + 24 °C.

В Уссурийске облачно, временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23 ... + 25 °C.

В Находке облачно , дождь, временами сильный (вероятность 100%). Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21 ... + 23 ° C.

Температура воды в Амурском заливе + 19 °C, в бухте Находка + 15 °C, в заливе Посьет + 22 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU