2019-07-22T04:16:01+03:00
Происшествия

Крупный сбытчик наркотиков попал в руки полицейским по пути на сделку во Владивостоке

При себе у сбытчика было 250 разовых доз героина [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Встреча наркораспространителя с покупателем должна была состояться на одном из участков автодороги «Де-Фриз-Седанка-Патрокол»Встреча наркораспространителя с покупателем должна была состояться на одном из участков автодороги «Де-Фриз-Седанка-Патрокол»Фото: 25.mvd.ru
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В дальневосточной столице наркополицейские и бойцы отряда спецназначения «Гром» задержали мужчину, который распространял в городе запрещенные вещества. Причем сбывал 45-летний делец крупные партии наркотиков. Во время продажи одной из них распространитель яда и был задержан.

Выходец из бывших республик Советского Союза планировал продать особо крупную партию героина. Делец даже нашел покупателя и назначил ему встречу, о чем прознали силовики. Как считает экс-сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться анонимным, «вероятно, мужчина находился «под колпаком» - просто так ничего не бывает».

Встреча наркораспространителя с покупателем должна была состояться на одном из участков автодороги «Де-Фриз-Седанка-Патрокол». Там-то 45-летний мужчина и попался в руки правоохранителей. При обыске у него нашли 25 граммов героина, что равно 250 дозам одного из тяжелейших наркотиков в мире. На «черном рынке» такая партия могла стоить как минимум 1,5 миллиона рублей.

Крупный сбытчик наркотиков попал в руки полицейским по пути на сделку во Владивостоке.Видео: УМВД России по Приморскому краю! другой источник

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Макисмальное наказание – до 20 лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Наркосбытчик на время следствия заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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