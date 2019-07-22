2019-07-22T05:05:16+03:00
Общество

Отец «под мухой» решил покатать детей на мотоцикле и перевернулся во Владивостоке

Как итог - девочка госпитализирована, у мальчика гематома [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина ехал со стороны Университетского проспекта в направлении поселка Минка, когда потерял управлениеМужчина ехал со стороны Университетского проспекта в направлении поселка Минка, когда потерял управлениеФото: 25.mvd.ru
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В дальневосточной столице отец выпил и решил повеселить своих детей. Мужчина захотел покатать девочку и мальчика на мотоцикле «Днепр», посадил их в коляску, не справился с управлением и уронил машину. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Мужчина ехал со стороны Университетского проспекта в направлении поселка Минка, когда потерял управление. Мотоцикл съехал с грунтовой дороги и перевернулся. Восьмилетняя девочка получила черепно-мозговую травму, пятилетний мальчик – гематому глаза.

По факту ДТП полиция проводит проверку Фото: 25.mvd.ru

По факту ДТП полиция проводит проверкуФото: 25.mvd.ru

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что никаких документов на мотоцикл у мужчины при себе нет, как и водительского удостоверения. А ранее горе-отец уже привлекался за превышение скорости.

- В крови 32-летнего мужчины было обнаружено 0,6 промилле алкоголя. Водитель привлечен к ответственности за управление мотоциклом без документов, - отметили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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