Школьники Приморья отдохнут на один день больше

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-22T07:17:34+03:00

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Начало учебного года в школах Приморского края начнется не традиционно 1 сентября, а на день позже – 2 сентября. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на администрацию региона.

Причины переноса Дня знаний просты: 1 сентября – это воскресенье. Полноценный учебный процесс в школах, таким образом, начнется с 3 сентября.

- При обсуждении вопроса о проведении торжественных линеек в субботу или воскресенье необходимо учитывать нормы закона: учебная нагрузка в выходные дни запланирована быть не может. Поэтому праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, должны быть организованы в понедельник, 2 сентября, – сказала Наталья Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края.

Стоит отметить, что за безопасностью школьников и их родителей в День знаний будут следить профильные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU