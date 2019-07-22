Жена Игоря Чемериса: муж покинул пост главы комитета в парламенте Приморья, потому что этого потребовал губернатор
Председатель социального комитета Заксобрания Приморья Игорь Чемерис покинул свой пост. Причем никаких предпосылок у парламентария для этого не наблюдалось. Сам депутат ситуацию пока не прокомментировал. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».
Однако за Игоря Чемериса это сделала жена Роза, написав под постом блогера Павла Солеварова загадочные слова:
- Игорь действительно сложил полномочия председателя комитета ЗС ПК по социальной политике, этого потребовал губернатор. Причины? Видимо, свои. Потому как этот комитет благодаря Чемерису получил совсем иную значимость и влияние, чем когда-то. Забавно. Мне всегда казалось, что у губернаторов наряду с ростом карьерным растет и личность, устраняя мелочность. Видимо, не всегда, - написала Роза Чемерис в социальной сети.
Дозвониться до Розы пока не удалось.
- Вопрос с новым председателем комитета по социальной политике и защите прав граждан будет решен в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет на новой сессии парламента, - прокомментировали в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Игорь Чемерис является депутатом парламента региона уже два созыва, столько же он возглавлял один из самых важных комитетов Заксобрания. До этого он работал в коммерческих фирмах на руководящих должностях. В 2004 – 2011 годах был депутатом думы Владивостока второго и третьего созывов, возглавлял комитет по бюджету, налогам и финансам.
ИСТОЧНИК KP.RU