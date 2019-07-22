Жена Игоря Чемериса: муж покинул пост главы комитета в парламенте Приморья, потому что этого потребовал губернатор

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-22T09:43:49+03:00

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Председатель социального комитета Заксобрания Приморья Игорь Чемерис покинул свой пост. Причем никаких предпосылок у парламентария для этого не наблюдалось. Сам депутат ситуацию пока не прокомментировал. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Однако за Игоря Чемериса это сделала жена Роза, написав под постом блогера Павла Солеварова загадочные слова:

- Игорь действительно сложил полномочия председателя комитета ЗС ПК по социальной политике, этого потребовал губернатор. Причины? Видимо, свои. Потому как этот комитет благодаря Чемерису получил совсем иную значимость и влияние, чем когда-то. Забавно. Мне всегда казалось, что у губернаторов наряду с ростом карьерным растет и личность, устраняя мелочность. Видимо, не всегда, - написала Роза Чемерис в социальной сети.

Дозвониться до Розы пока не удалось.

- Вопрос с новым председателем комитета по социальной политике и защите прав граждан будет решен в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет на новой сессии парламента, - прокомментировали в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Игорь Чемерис является депутатом парламента региона уже два созыва, столько же он возглавлял один из самых важных комитетов Заксобрания. До этого он работал в коммерческих фирмах на руководящих должностях. В 2004 – 2011 годах был депутатом думы Владивостока второго и третьего созывов, возглавлял комитет по бюджету, налогам и финансам.

ИСТОЧНИК KP.RU