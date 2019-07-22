2019-07-22T11:37:57+03:00
Политика

Самолеты и вертолеты Тихоокеанского флота примут участие в Дне ВМФ во Владивостоке

В масштабном праздновании будет задействовано 12 воздушных судов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ряд воздушных судов выполнят демонстрационный пролет перед зрителямиРяд воздушных судов выполнят демонстрационный пролет перед зрителямиФото: Иван ВИСЛОВ
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После долгого перерыва морская авиация Тихоокеанского флота будет задействована в программе празднования Дня ВМФ. Причем не только в качестве демонстрации боевых машин ТОФ, но и как участники выступлений.

- Всего в праздничных мероприятиях запланировано участие 12 летательных аппаратов. Зрители увидят противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолеты Ан-26, вертолёты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29, - рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Так, противолодочный вертолет Ка-27 будет задействован при передаче пакета на одну с подводных лодок флота. Многоцелевой Ми-8 поможет минно-тральной корабельной группе найти и обезвредить мины в местах высадки морского десанта. Прикроет бойцов транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Остальные воздушные суда выполнят демонстрационный пролет перед зрителями. К слову, экипажи самолетов уже приняли участие в двух тренировках представления над Амурским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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