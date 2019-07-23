ВМТП начал внедрение антимонопольного комплаенса

СЕГОДНЯ 05:14 2019-07-23T05:14:26+03:00

До конца сентября 2019 года завершится этап обучения должностных лиц ВМТП и разработка внутреннего положения. Фото: ВМТП

Плановый срок окончания внедрения системы – первый квартал 2020 года

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Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) приступил к разработке элементов системы антимонопольного комплаенса*. Плановый срок окончания внедрения системы – первый квартал 2020 года.

До конца сентября 2019 года завершится этап обучения должностных лиц ВМТП и разработка внутреннего положения. Стоит отметить, что Владивостокский морской торговый порт первым среди компаний Приморского края начал внедрение антимонопольного комплаенса.

- Обучение сотрудников – важнейшая составляющая системы антимонопольного комплаенса любого предприятия, а функционирующую система, в свою очередь, является одним из ключевых элементов управления рисками организации, – отметил заместитель директора юридического департамента ПАО «ВМТП» Владимир Дементьев. – Мы уверены, что внедрение данной системы управления позволит не только повысить информационную открытость ВМТП, но и даст пример другим производственным предприятиям Приморского края, что в конечном итоге поможет крупному региональному бизнесу не допускать нарушений антимонопольного законодательства».

*Антимонопольный комплаенс – система внутренних организационных и правовых мер, направленных на повышение качества исполнения антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях, включая злоупотребление доминированием и заключение картельных соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU