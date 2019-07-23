Главу Новошахтинска вместе с депутатом поймали на взятке

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-23T06:30:37+03:00

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Глава администрации Новошахтинска Александр Удовиченко подозревается в получении взятки суммой 600 тысяч рублей. По версии следствия, 18 июля деньги ему передал посредник – депутат поселения, чтобы обеспечить победу в аукционе аренды земельных участков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Следком Приморья возбудил уголовное дело: мэру может грозить до 12 лет тюремного заключения, а депутату – штраф и сложение должностных полномочий.

Известно, что на прошлой неделе Александр Удовиченко встретился с одним из депутатов муниципального комитета Новошахтинского поселения в своей машине. Подчиненный передал мэру 600 тысяч рублей от некоего предпринимателя. Бизнесмен, в свою очередь, сотрудничал с ФСБ, поэтому взяточников быстро разоблачили.

Главу Новошахтинска взяли под стражу по статье 290 УК РФ, ему может грозить тюремный срок от 7 до 12 лет. Его сообщник пока что находится под домашним арестом, ему предъявлены обвинения в посредничестве при получении взятки – статья 291 УК РФ. Чиновника могут обязать выплачивать штраф до полутора миллионов рублей, а также, вероятно, запретят занимать высокие должности.

Коммерсант хотел получить участок, чтобы установить предприятие по переработке песка. Видимо, услышав от главы Новошахтинска сумму взятки за гарантированную победу в аукционе на аренду, обратился к сотрудникам ФСБ, чтобы они раскрыли коррупционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU