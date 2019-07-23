2019-07-23T12:31:29+03:00
Происшествия

Неудачливый воришка: обворовал базу отдыха и оставил там свой паспорт

Полицейские обнаружили его причастность и к другим кражам
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Камера для административно задержанных в новом здании отделения полицииКамера для административно задержанных в новом здании отделения полицииФото: Олег ЗОЛОТО
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Парень 20-ти лет решил озолотиться за счет гостей базы отдыха в селе Андреевка: присвоил себе чужие телефоны, украшения и деньги на сумму свыше 100 тысяч рублей. Полиция оперативно разыскала злоумышленника - на месте преступления молодой человек выронил свой паспорт, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю. Задержанный признал свою вину, а также был уличен в других кражах. Теперь ему грозит срок до 8 лет лишения свободы.

Уроженец республики Бурятия приехал на заработки в Хасанский район Приморского края. Молодой человек остановился в гостях у своего друга. В тот же вечер он напился и решил не ждать утра, а тут же идти добывать деньги. Парень проник на базу отдыха в селе Андреевка и вынес оттуда все ценные вещи, какие только нашел у гостей. На память отдыхающим воришка оставил в домике свой паспорт, который случайно обронил.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, и тот признал свою вину. Телефоны грабитель держал при себе, карточки выкинул, а деньги пропил. Впоследствии оказалось, что за бурятским парнем и прежде водились подобные правонарушения - полицейские разузнали о причастности задержанного к еще 5 кражам. Теперь молодому парню грозит до 8 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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