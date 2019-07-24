24 медали привезла из Южной Кореи команда «Восточник» по тхэквондо

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-24T08:24:22+03:00

В соревнованиях приняли участие 4 500 тхэквондистов из 54 стран мира

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Детско-юношеская команда по тхэквондо «Восточник» вернулась с международных соревнований, которые проходили в Южной Корее. В копилке «Восточника» - 24 медали, кубок лучшей команды чемпионата и награда за звание лучшего тренера.

Команду «Восточного Порта» представляли 9 спортсменов, которые под руководством тренера Владимира Кима посетили два города Южной Кореи - Сеул (Seoul) и Косон (Geseong). Ребята участвовали в двух престижных соревнованиях - KIMUNYONG CUP и KYUNGDONG UNIVERCITY PRESIDENT'S CUP.

KIMUNYONG CUP — это рейтинговый турнир класса G-1 в рамках подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио-2020. Свое название турнир получил в честь Ким Ун Ёнга — президента-основателя Всемирной федерации Тхэквондо (World Taekwondo).

По итогам чемпионата у команды «Восточник» - 7 медалей

В соревнованиях приняли участие 4 500 тхэквондистов из 54 стран мира. По итогам чемпионата у команды «Восточник» - 7 медалей:

Ковальчук Ольга – III место, до 41 кг (кадеты).

Русских Вика – III место, 51 кг (кадеты).

Беломестнова Диана – III место, до 30 кг (до 13 лет).

Крутов Александр – III место, до 73 кг (юниоры).

Влада Ковальчук – I место, 32 кг (до 13 лет) и III место (технический комплекс пумсе).

Кокорин Максим –III место (пумсе).

В международных соревнованиях KYUNGDONG UNIVERCITY PRESIDENT'S CUP результаты команды также впечатляют. Традиционно наши спортсмены участвовали в двух спортивных направлениях – индивидуальные поединки кёруги и технический комплекс пумсе. Завоевано 17 медалей.

Ковальчук Влада – I место, 32 кг, II место (пумсе).

Ковальчук Ольга – I место, 32 кг, II место (пумсе).

Русских Вика – I место, 51 кг, III место (пумсе).

Беломестнова Диана – I место, до 30 кг.

Чернышов Даниил – III место, 49 кг.

Альмакеев Илья – III место, 53 кг (кадеты), III место (пумсе).

Кокорин Максим – I место, до 34 кг, II место (пумсе).

Милованов Иван – II место, свыше 78 кг, III место (пумсе).

Крутов Александр – I место, 73 кг, III место (пумсе).

По итогам соревнований Владимир Ким, бессменный тренер ребят, получил медаль за звание лучшего тренера, а команда «Восточник» признана лучшей командой Международного Чемпионата.

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поддерживает работу команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития - «Спорт». Цель программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU