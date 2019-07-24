2019-07-24T12:55:24+03:00
Политика

Что-то новенькое: Приморье нарежут на муниципальные округа

Краевым властям надоело, что чиновники переводят стрелки друг на друга
Сергей БАЛАНОВ
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Администрация Приморского краяАдминистрация Приморского краяФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Новый вид муниципального образования появится в Приморье. В среду, 24 июля, депутаты местного парламента сразу в трех чтениях приняли ряд изменений в Устав и законодательство края, разрешив объединять мелкие городские и сельские поселения в муниципальные округа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сегодня территория Приморья разделена на 12 городских округов и 22 муниципальных района. На первый взгляд система проста и понятна, но на территории районов сформированы еще и такие мунобразования, как городские и сельские поселения. Получается двухуровневая система, при которой иногда сложно найти ответственного за ту или иную проблему – глава поселения кивает на руководителя района, а тот адресует обратно на уровень поселения, потому что это «не мои полномочия».

По словам первого вице-губернатора Приморского края Антона Волошко, теперь играть в «административный пинг-понг» будет сложнее. Кроме того, новый вид муниципального образования также позволит объединить представительские и административные ресурсы и сэкономить на содержании органов местного самоуправления. Ведь у каждого поселения есть и свой глава, и своя дума.

Муниципальные округа могут быть образованы с помощью наделения соответствующим статусом городских округов, а также в результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. Во втором случае поселения и муниципальные районы утратят статус муниципального образования.

Краевые власти обещают, что все преобразования будут происходить только по инициативе самих муниципалитетов. Первопроходцами могут стать Пограничный, Анучинский и Чугуевский районы, где уже проходил общественные слушания по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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