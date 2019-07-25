Сильный дождь и грозы ждут в четверг в отдельных районах Приморья

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-25T03:36:01+03:00

Пока на улице прохладно, вода прогрелась уже до 23°C

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Синоптики снова обещают ливни в Приморье. В четверг, 25 июля, в крае прогнозируется местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, местами грозы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Температура воздуха в Приморье от 18°C до 30°C. Ветер сегодня юго-западный, умеренный, но при грозе порывистый.

Во Владивостоке временами возможен небольшой дождь, вероятность осадков 60%. Ветер юго-восточный сильный, температура воздуха 20...22°C. А вот в пятницу во Владивостоке снова ливни, с утра и до 16.00 вероятность осадков высокая.

В Уссурийске в четверг облачно, днем с прояснениями, временами дождь с вероятностью 80%, возможна гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха 29...31°C.

В Находке облачно с прояснениями, временами дождь с вероятностью 100%. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 24...26°C.

Одно радует температура воды в Амурском заливе уже 20°C, а в заливе Посьет - 23°C. В бухте Находка пока не так комфортно - 17°C, так что выбирайте места для отдыха правильно. Кстати, синоптики обещают, что в ближайшие выходные будет солнечно на большей территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU