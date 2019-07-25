2019-07-25T05:44:13+03:00
Общество

Ольга Бузова во Владивостоке нарасхват

Из-за ажиотажа концерт перенесли с футбольного поля на хоккейную площадку
Никита ДОЛГОВ
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Певица Ольга БузоваПевица Ольга БузоваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Звезда соцсетей и современной российской эстрады Ольга Бузова оказалась невероятно востребованной во Владивостоке. Сентябрьский концерт, который изначально планировали провести в крытом манеже «Тигр» на запасном поле стадиона «Динамо», пришлось перенести на другой спортивный объект – самую большую концертную площадку города «Фетисов Арена». Но и после этого билетов все равно осталось мало, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фанаты начали активно скупать билеты за 2 месяц до концерта. На выступление уже продано более 4 тысяч билетов, в «Фетисов Арене» заняты практически все сидячие места. Пока еще можно приобрести билеты на танцпол за 1800, в фан-зону за 2500 и центральный сектор 206 за 4000 рублей.

Ольга Бузова приезжает во Владивосток с концертом уже во второй раз. В прошлый раз, в марте 2018 года, она приехала в приморскую столицу на поезде, фанаты устроили ей громкую встречу на перроне вокзала, пели вместе с ней ее песни, пока помощники выносили из вагона огромное количество мягких игрушек. Тонированный «Мерседес» спустился к ней прямо на перрон и увез в гостиницу, а вечером на концерте был аншлаг. Правда, это был небольшой по нынешним меркам зал «Fesco hall». В этот раз «Фетисов Арена» может вместить до 7-8 тысяч человек.

Телеведущая, актриса, дизайнер и певица выступит 27 сентября с новой шоу программой «Принимай меня» (возрастное ограничение 12+). Экс-звезда реалити-шоу «Дом 2», испольщица таких хитов как «Танцуй под Бузову», «Мало половин» и «Привыкаю» планирует стать одним из самых громких событий 2019 года во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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