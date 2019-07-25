2019-07-25T11:52:38+03:00
Общество

Полугодовой мониторинг качества воды в зоне влияния АО «Восточный Порт» на водные объекты вновь подтвердил высокие экологические стандарты предприятия

Всего было отобрано 163 пробы воды
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АО «Восточный Порт» подвел итоги мониторинга качества сточных, питьевых и природных вод за первые шесть месяцев 2019 года. Мониторинг выполняется как специалистами санитарно-экологической лаборатории предприятия, так и сторонними лабораториями. Ключевая задача выполненных работ– контроль за соответствием качества воды, установленного нормативными документами природоохранного законодательства России.

В течение полугода специалисты проводили необходимые измерения в соответствии с графиками отбора проб, а также при проверке работы терминалов контролирующими органами (Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Транспортной прокуратурой РФ, Федеральной службой судебных приставов, МВД России, ФГУП «Росморпорт»).

Проведен мониторинг эффективности работы локальных очистных сооружений производственно-перегрузочных комплексов, состояния водоемов в местах водопользования АО «Восточный Порт», качества питьевой и технической воды в действующих скважинах Общества, стоков полигона утилизации отходов.

В сезон отдыха, каждую декаду, проводится мониторинг морской воды в рекреационных зонах турбазы «Триозерье» и культурно-оздоровительного комплекса «Шепалово».

Всего за указанный период было отобрано 163 пробы воды, в том числе – морской – 31, сточной – 67, природной – 22, питьевой – 25, для межлабораторных сравнительных испытаний – 14, контрольных проб - 4.

- По итогам полугодия можно говорить о том, что показатели качества воды соответствуют необходимым установленным нормативам, - отметил Сергей Мазуренко, директор по вопросам окружающей среды АО «Восточный Порт». – Данные мониторинга передаются в форме отчетности в контролирующие органы. В течение указанного периода снижение уровня показателей не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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